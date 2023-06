Juve, Ballotta: «Confermare Allegri è la scelta giusta, su Savic…»

Le parole di Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, sulle mosse di calciomercato della Juventus per la prossima stagione

L’ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto del suo intervento sulla Juve.

PAROLE – «Conferma Allegri? Sì, la condivido. È anche forte di un contratto in essere, per liberarlo sarebbe un po’ difficoltoso pagare delle cifre del genere. Allegri è sempre un ottimo allenatore, quest’anno nonostante tutto il suo campionato l’ha fatto. A parte il Napoli, che è stato di un livello superiore, la Juve ha finito lì a ridosso. Penso che il suo l’abbia fatto, mancando Chiesa per una buona parte, con Vlahovic che non ha fatto bene, con Pogba mai a disposizione. Ci sono stati tanti inconvenienti, a squadra completa probabilmente avrebbe fatto qualcosa di meglio nonostante i punti di penalizzazione. Penso che Allegri sia ancora la scelta giusta. Milinkovic-Savic? È un buon profilo. Ha dei colpi importanti e ha bisogno di stimoli diversi, probabilmente quest’anno è l’anno buono per lasciare la Lazio. Ha la maturità giusta per arrivare in un grande club, non che la Lazio non lo sia, però la Juventus ha sempre calcato palcoscenici diversi. Per lui potrebbe essere uno stimolo e il salto di qualità che ci si aspetta sempre da un giocatore di questo livello».

