Juve, Borriello: «I cicli finiscono, ma la dirigenza in questi anni si è guadagnata qualche bonus»

Marco Borriello, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni su Andrea Pirlo. Le sue dichiarazioni

«È vero che quando la Signora chiama è difficile dire di no, ma io la scorsa estate fossi stato in Pirlo, a inizio carriera, vedendo il grande rinnovamento della squadra avrei fatto un passo indietro, partendo dall’Under 23. Ma è la sua unica “colpa”. I cicli finiscono, ma la dirigenza in questi anni si è guadagnata più di qualche bonus».