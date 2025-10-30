Juve, Brambilla ritrova la vittoria per i bianconeri e lascia il testimone a Spalletti. Tuttosport augura buon lavoro all’ex ct

Juve, Brambilla ritrova la vittoria dopo 8 partite per i bianconeri e lascia il testimone a Spalletti. Tuttosport: «Buon lavoro Luciano»

«Buon lavoro Luciano». Con questo titolo Tuttosport celebra la ritrovata vittoria della Juventus, che nella serata di ieri ha battuto l’Udinese per 3-1, tornando finalmente al successo dopo oltre un mese e mezzo di astinenza. Una vittoria fondamentale, non solo per la classifica, ma anche per l’umore dell’ambiente bianconero, scosso negli ultimi giorni dall’esonero di Igor Tudor.

Sotto la guida momentanea di Massimo Brambilla, tecnico promosso temporaneamente dalla Next Gen, la Vecchia Signora ha disputato una prova di carattere. Dopo il pareggio momentaneo di Nicolò Zaniolo, arrivato nel primo tempo, la Juventus ha reagito con determinazione, trovando il vantaggio e poi la sicurezza del risultato nella ripresa grazie ai rigori di Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, oltre alla rete di Federico Gatti.

Juventus, il sorriso prima della svolta: Spalletti in arrivo

La vittoria di ieri, spiega Tuttosport, arriva come una boccata d’ossigeno dopo otto gare senza successi, un ciclo negativo che aveva spinto la società a cambiare guida tecnica. Il successo sull’Udinese rappresenta dunque un punto di ripartenza, anche psicologico, in vista del nuovo corso targato Luciano Spalletti, atteso oggi a Torino per la firma sul contratto e la presentazione ufficiale.

Il tecnico toscano, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale, eredita una squadra in piena ricostruzione ma con margini di crescita importanti. La dirigenza — Damien Comolli in primis — gli ha affidato il compito di restituire alla Juve un’identità di gioco e una mentalità vincente.

Serie A, Inter e Roma sorridono

Nel frattempo, il quotidiano torinese dedica spazio anche alle altre sfide di giornata: l’Inter di Cristian Chivu ha travolto la Fiorentina con un netto 3-0, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini ha difeso il primo posto in classifica superando il Parma per 2-1. Giallorossi e Napoli restano così appaiati in vetta a quota 21 punti, mentre la Juventus — in attesa del debutto ufficiale di Spalletti — cerca di rilanciarsi alle spalle del duo di testa.