Serie A
Pagelle Juve Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Juve Udinese, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 3-1 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026
La Juventus torna alla vittoria dopo settimane difficili, battendo l’Udinese per 3-1 all’Allianz Stadium nella gara valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Una serata importante, la prima sotto la guida di Massimiliano Brambilla, chiamato a sostituire momentaneamente Igor Tudor dopo l’esonero. I bianconeri approcciano bene la partita, trovano il vantaggio su rigore di Dusan Vlahovic e, dopo il momentaneo pareggio di Nicolò Zaniolo, dominano la ripresa con le reti di Federico Gatti e Kenan Yildiz (anch’egli su rigore).
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6.5, Gatti 7.5, Kelly 7; Cambiaso 7.5, McKennie 6.5, Locatelli 7.5, Kostic 7; Yildiz 7.5; Openda 5.5, Vlahovic 7.5. Subentrati: David 6, Rugani sv, Koopmeiners sv.
Udinese (3-5-2): Okoye 7; Goglichidze 5, Kabasele 5.5, Solet 6.5; Ehizibue 6.5, Piotrowski 6.5, Karlstrom 6, Atta 6, Kamara 6; Zaniolo 7, Davis 6. Subentrati Buksa 6, Lovric 6, Bayo 6, Zanoli 6, Miller 5.5.
