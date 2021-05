Juve, Buffon tentato dal Monza. Futuro in bilico per Chiellini: le ultime

Rimane in bilico il futuro di Giorgio Chiellini alla Juve mentre Gigi Buffon è tentato dal Monza: le ultime

Come riporta La Gazzetta dello Sport ieri si è tenuto un incontro interlocutorio tra Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli. Si è toccato l’argomento futuro ma non si è presa una decisione, anche se il rapporto tra i due è molto schietto. Giorgio si sente un giocatore, non pensa ancora al ritiro e ad un ruolo da dirigente. Vuole andare avanti un anno alla Juve o altrove. Non in Italia, più facile in MLS. Ad Agnelli ha confidato i suoi pensieri, consapevole che più passano gli anni meno partite potrà giocare. Dipende anche dal destino di Pirlo, ma al momento l’addio del difensore sembra lo scenario più probabile

Per quanto riguarda Buffon, invece, secondo la Rosea avrebbe ricevuto un messaggio dal Monza di Galliani che – dopo aver fallito la promozione in Serie A – vorrebbe subito riprovarci puntando proprio sul portiere bianconero. Non un’offerta vera e propria, corredata da cifre relative a ingaggio o anni di contratto. Più prosaicamente un’iscrizione alla corsa per aggiudicarsi le prestazioni dell’icona juventina che avrà pure 43 anni ma ha dimostrato anche nella finale di Coppa Italia di essere integro e affidabile.