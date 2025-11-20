Juventus News
Juve, buone notizie per Spalletti! Cabal torna in gruppo! Le ultime novità su Vlahovic, ecco cos’è successo in allenamento! I dettagli
Juve, buone notizie dall’infermeria: Cabal torna in gruppo, Vlahovic accelera verso la Fiorentina. Tutti i dettagli
A due giorni dal big match contro la Fiorentina (sabato ore 18:00), Luciano Spalletti può finalmente sorridere. L’allenamento odierno ha dissipato le nubi sull’infermeria bianconera: la difesa ritrova certezze e l’attacco intravede la luce. Juan Cabal è tornato a pieno regime, mentre Dusan Vlahovic compie un passo importante verso la convocazione.
Cabal e Kelly: difesa pronta alla rivoluzione
La notizia più rilevante riguarda Juan Cabal. Il terzino colombiano classe 2001 ha smaltito del tutto l’infortunio e ha svolto l’intera seduta con i compagni. Un recupero che, insieme a quello di Lloyd Kelly, restituisce a Spalletti la possibilità di pensare a nuove soluzioni tattiche. Il difensore inglese, classe 1998, ha confermato i progressi già mostrati ieri e si è allenato regolarmente. Con entrambi a disposizione, il tecnico può valutare con maggiore serenità l’eventuale passaggio alla difesa a quattro.
Vlahovic: cresce l’ottimismo
Gli occhi dei tifosi, però, sono tutti puntati sul numero 9. Le condizioni di Dusan Vlahovic appaiono in netto miglioramento: l’attaccante serbo non si è limitato al lavoro personalizzato, ma ha partecipato in parte alle esercitazioni di gruppo. Il fastidio agli adduttori accusato in Nazionale sembra ormai alle spalle. Il ritorno in campo, seppur graduale, è un segnale chiaro: la sua presenza al Franchi diventa sempre più probabile.
Resta da sciogliere il nodo della gestione. Spalletti dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto o conservarlo in panchina, pensando anche alla Champions League. La rifinitura di domani sarà decisiva, ma l’ottimismo cresce: Vlahovic vuole esserci, e il Franchi attende la sfida con il suo passato. Lo apprende Juventusnews24.
LEGGI DI PIU’ SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24
Infortuni Juventus, finalmente dalla Continassa arrivano delle buone nuove: le ultimissime sui bianconeri
Rinnovo Vlahovic, panico in casa Juve? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul futuro della punta
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...