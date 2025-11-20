Juve, buone notizie per Spalletti! Cabal torna in gruppo! Le ultime novità su Vlahovic, ecco cos’è successo in allenamento! I dettagli

Juve, buone notizie dall’infermeria: Cabal torna in gruppo, Vlahovic accelera verso la Fiorentina. Tutti i dettagli

A due giorni dal big match contro la Fiorentina (sabato ore 18:00), Luciano Spalletti può finalmente sorridere. L’allenamento odierno ha dissipato le nubi sull’infermeria bianconera: la difesa ritrova certezze e l’attacco intravede la luce. Juan Cabal è tornato a pieno regime, mentre Dusan Vlahovic compie un passo importante verso la convocazione.

Cabal e Kelly: difesa pronta alla rivoluzione

La notizia più rilevante riguarda Juan Cabal. Il terzino colombiano classe 2001 ha smaltito del tutto l’infortunio e ha svolto l’intera seduta con i compagni. Un recupero che, insieme a quello di Lloyd Kelly, restituisce a Spalletti la possibilità di pensare a nuove soluzioni tattiche. Il difensore inglese, classe 1998, ha confermato i progressi già mostrati ieri e si è allenato regolarmente. Con entrambi a disposizione, il tecnico può valutare con maggiore serenità l’eventuale passaggio alla difesa a quattro.

Vlahovic: cresce l’ottimismo

Gli occhi dei tifosi, però, sono tutti puntati sul numero 9. Le condizioni di Dusan Vlahovic appaiono in netto miglioramento: l’attaccante serbo non si è limitato al lavoro personalizzato, ma ha partecipato in parte alle esercitazioni di gruppo. Il fastidio agli adduttori accusato in Nazionale sembra ormai alle spalle. Il ritorno in campo, seppur graduale, è un segnale chiaro: la sua presenza al Franchi diventa sempre più probabile.

Resta da sciogliere il nodo della gestione. Spalletti dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto o conservarlo in panchina, pensando anche alla Champions League. La rifinitura di domani sarà decisiva, ma l’ottimismo cresce: Vlahovic vuole esserci, e il Franchi attende la sfida con il suo passato. Lo apprende Juventusnews24.

