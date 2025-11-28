 Juve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli
Connect with us

Juventus News

Juve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

cagliari calciomercato cagliari

Juve Cagliari, un rossoblù sarà l’osservato speciale dei bianconeri nella serata dello Stadium! Le ultimissime

La sfida dell’Allianz Stadium di sabato 29 novembre (ore 18:00) non mette in palio soltanto tre punti pesanti per la classifica. Juve-Cagliari si trasforma infatti in un vero e proprio casting di mercato a cielo aperto. Tra i protagonisti più attesi c’è Marco Palestra, laterale destro classe 2005, osservato speciale della dirigenza bianconera.

I numeri della rivelazione

Di proprietà dell’Atalanta e in prestito secco al Cagliari, Palestra è una delle sorprese più liete di questo avvio di stagione. Con 11 presenze e 905 minuti giocati, il giovane esterno ha già messo a referto 2 assist, conquistando la fiducia di Fabio Pisacane che lo ha reso un punto fermo del suo 3-5-2.

La strategia della Juventus

La Juventus guarda con attenzione al mercato degli esterni. Dopo la bocciatura tecnica di João Mário, la società è alla ricerca di profili giovani, italiani e con margini di crescita. Palestra risponde perfettamente a questo identikit, ma la concorrenza non manca: Inter, Milan e Como hanno già acceso i riflettori sul talento bergamasco.

La prova del fuoco allo Stadium

Contro la Juve, Palestra si troverà di fronte avversari di livello come Filip Kostic e Andrea Cambiaso. Una sfida che rappresenta un vero esame di maturità: se saprà reggere la pressione e confermare la sua brillantezza anche contro una big, il suo nome potrebbe scalare rapidamente le gerarchie del mercato bianconero.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Juventus News

Szczesny rivela: «Ecco cosa penso delle mie squadre. Addio alla Juve? Non è che non avessi passione, ma non mi piacevano le opzioni. Non volevo fare questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

28 Novembre 2025

By

Szczesny
Continue Reading

Juventus News

Gatti Juventus, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni del difensore dalla Continassa: come sta. Le ultime sulla sua presenza contro il Cagliari

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 ore ago

on

28 Novembre 2025

By

Gatti 4 e1734207720819
Continue Reading