Juve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli

Juve Cagliari, un rossoblù sarà l’osservato speciale dei bianconeri nella serata dello Stadium! Le ultimissime

La sfida dell’Allianz Stadium di sabato 29 novembre (ore 18:00) non mette in palio soltanto tre punti pesanti per la classifica. Juve-Cagliari si trasforma infatti in un vero e proprio casting di mercato a cielo aperto. Tra i protagonisti più attesi c’è Marco Palestra, laterale destro classe 2005, osservato speciale della dirigenza bianconera.

I numeri della rivelazione

Di proprietà dell’Atalanta e in prestito secco al Cagliari, Palestra è una delle sorprese più liete di questo avvio di stagione. Con 11 presenze e 905 minuti giocati, il giovane esterno ha già messo a referto 2 assist, conquistando la fiducia di Fabio Pisacane che lo ha reso un punto fermo del suo 3-5-2.

La strategia della Juventus

La Juventus guarda con attenzione al mercato degli esterni. Dopo la bocciatura tecnica di João Mário, la società è alla ricerca di profili giovani, italiani e con margini di crescita. Palestra risponde perfettamente a questo identikit, ma la concorrenza non manca: Inter, Milan e Como hanno già acceso i riflettori sul talento bergamasco.

La prova del fuoco allo Stadium

Contro la Juve, Palestra si troverà di fronte avversari di livello come Filip Kostic e Andrea Cambiaso. Una sfida che rappresenta un vero esame di maturità: se saprà reggere la pressione e confermare la sua brillantezza anche contro una big, il suo nome potrebbe scalare rapidamente le gerarchie del mercato bianconero.

