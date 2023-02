Juve, Chiesa: «Infortunio? Quando ho mollato le stampelle è stata una liberazione, non le sopportavo più»

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato protagonista di Back on Track, documentario Prime Video sul suo infortunio

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato protagonista di Back on Track, documentario Prime Video.

PAROLE – «Dopo l’intervento sono stato con le stampelle sei settimane. È come se non avessi mai lasciato l’ospedale perché nelle piccole cose dovevo avere l’aiuto di qualcuno. Quando ho mollato le stampelle è stata una liberazione, non le sopportavo più».