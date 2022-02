Delio Rossi: «Alcuni giocatori a centrocampo non sono da Juve. Con l'Empoli...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juventus, Delio Rossi: «Alcuni giocatori a centrocampo non sono da Juve. L’Empoli gioca bene, ma se la Juve fa la Juve, non c’è partita»

L’ex allenatore di Lazio e Palermo Delio Rossi è stato intervistato in esclusiva da Juventusnews24. Gli argomenti principali sono la sfida di oggi dei bianconeri contro l’Empoli e della situazione dei bianconeri. Ecco alcuni passaggi.

SUL TRIDENTE – «Secondo me Vlahovic, Morata e Dybala possono coesistere dal punto di vista tecnico. Il problema, semmai, risiede a metà campo: se la Juventus avesse un Brozovic o un Casemiro con Locatelli e Zakaria o un altro giocatore di livello allora si potrebbe permettere anche tre giocatori con quelle caratteristiche insieme. Secondo me è sempre un discorso d’insieme. Ci sono dei giocatori nella rosa bianconera che sono buoni calciatori ma non propriamente da Juventus, come Arthur e Rabiot. McKennie ci può stare, ma non posso costruire la squadra sull’americano… questo è il mio modo di intendere una squadra ad alto livello. Anche perché poi bisogna fare riferimento alle squadre più forti a livello europeo come il Liverpool, il Manchester City, il Real Madrid, il PSG, il Bayern Monaco… la Juve deve mirare a giocarsela con queste formazioni. Manca un costruttore di gioco ma anche uno che sappia fare la fase di non possesso, che riesce a dare equilibrio e che ti possa permettere un tridente molto particolare come questo. Dybala è uno che va in giro per il campo, quindi lo devi lasciare libero di poterlo fare»

SULLA GARA CON L’EMPOLI – «La partita di Empoli presenta dell’insidie: la squadra di Andreazzoli gioca bene e ha soprattutto la testa libera. È una squadra di corsa che può mettere in difficoltà la Juve. Ma se la Juve fa la Juve non c’è partita a Empoli. ».

