Merih Demiral, difensore della Juve, ha scritto un messaggio legato al suo rientro in campo dopo l’infortunio

Merih Demiral conta i giorni per il rientro in campo. Il difensore della Juve, operatosi al ginocchio dopo l’infortunio con la Roma, è stato convocato nuovamente da Maurizio Sarri per la sfida contro il Sassuolo.

«Manca poco» ha scritto il difensore turco, mettendo in moto un countdown che fa sognare i tifosi in vista del suo ritorno sul terreno di gioco.