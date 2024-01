Pagelle Juve-Empoli, i voti ai protagonisti del match

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Juve-Empoli

TOP: Continua il momento di forma di Dusan Vlahovic. Il numero nove dei bianconeri ha capitalizzato l’unica occasione capitatagli in partita e impreziosisce la sua partita con un gioco ad aiutare la squadra, vista l’inferiorità numerica. Per l’Empoli promosso Luperto, autore di una ottima partita, in cui sfiora anche il gol – che costringe Szczesny ad un intervento difficile -, continuando a provarci anche una volta passato in svantaggio e servendo l’assist a Baldanzi.

FLOP: La Juve fatica molto, vista l’espulsione di Milik ad inizio partita. Il suo intervento su Cerri non solo è brutto – dritto sulla caviglia con il piede a martello – ma anche ingenuo: qualcosa che da un calciatore della sua esperienza non ti aspetti. Nell’Empoli poche insufficienze: la squadra toscana aveva i favori del pronostico contro ma, anche grazie al rosso del polacco, è riuscita ad impegnare i bianconeri, lanciati in corsa scudetto: per questo motivo l’errore di Ismajli sul gol, in cui lascia solo Vlahovic, è da matita rossa.

