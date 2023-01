Juve, Fagioli: «Penalizzazione? Ci è dispiaciuto dei 15 punti, nessuno se lo aspettava»

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato del momento dei bianconeri e della recente penalizzazione in campionato

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato al canale Twitch ufficiale bianconero.

PENALIZZAZIONE – «Ci è dispiaciuto dei 15 punti, nessuno se lo aspettava. Questa è una cosa che non ci aspettavamo. Non possiamo farci niente, dobbiamo andare in campo».

DISCORSO FERRERO E SCANAVINO – «Loro combatteranno per questi 15 punti, in modo che diventino 0. Ci han detto di stare tranquilli».

SOGNO CON LA JUVE – «Vincere la Champions League. Poi nel breve vincere il campionato».

CHIAMATA DELLA JUVE – «Ero a Piacenza, il Piacenza fallì e mi chiamò la Cremonese. Ero vicino a casa e sono andato lì. In quel periodo stavo facendo il provino all’Inter, stavo andando lì ma mi chiamò la Juve, con Gigi Milani, e ho scelto la Juve fin da subito».