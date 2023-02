Juve-Fiorentina, Marelli (DAZN) spiega il gol annullato: «Fuorigioco geografico»

La spiegazioni di Luca Marelli a DAZN sul gol annullato in Juve-Fiorentina: «Fuorigioco geografico e c’era anche fallo su Locatelli»

Polemiche nel finale di Juve–Fiorentina per un gol annullato a Gaetano Castrovilli, che aveva trovato il pareggio con un tiro da fuori area.

Proteste bianconere per un fallo di Ranieri, anche in posizione di fuorigioco. E per quello, dopo check con il Var, l’arbitro Fabbri ha annullato il pareggio. Di seguito le parole dell’ex arbitro e moviolista Luca Marelli a DAZN.

«C’era il fuorigioco geografico di Ranieri. Controllata posizione in partenza il VAR chiamato Fabbri: la cosa è soggettiva perché non ha toccato il pallone ma quando ha visto che ha partecipato all’azione ha annullato. C’era anche fallo di Ranieri su Locatelli: gli ha impedito di giocare il pallone con coordinazione».