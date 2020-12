Juve, non solo gioie: Alex Sandro ancora troppo timido

Tra le molte indicazioni positive fornite dalla Juve di Marassi c’è però anche più di qualche difetto: da un possesso troppo lento e sterile, alla timidezza di Alex Sandro

La Juve, schierata con il 3-5-2 in fase di possesso, è stata brava a vincere una gara che si stava complicando molto. Se in questa stagione abbiamo spesso visto i bianconeri creare nette occasioni da rete in gare globalmente negative, questa sera è avvenuto il contrario. La Juventus ha schiacciato costantemente il Genoa, riuscendo a stare alta come vuole Pirlo: il contropressing e la riconquista hanno funzionato bene, i padroni di casa non riuscivano a risalire.

La mole di gioco ha però prodotto poco per ampie fasi del match, con la Juve che non riusciva a perforare il bunker di un Genoa molto solido, che si è difeso bassissimo.

