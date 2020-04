Juve Higuain, tre ipotesi sul tavolo: venderlo in estate diventa complicato

Juve Higuain, tre ipotesi sul tavolo per il futuro bianconero dell’argentino: venderlo in estate diventa complicato, nodo ingaggio

Tre ipotesi per la permanenza di Gonzalo Higuain in bianconero. L’attaccante della Juventus – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha tre ipotesi sul tavolo che riguardano il suo futuro.

La più probabile rimane la permanenza senza rinnovo di contratto, ma il bianconero è in scadenza nel 2021. Potrà anche spalmare il suo ingaggio, mentre rimane complicata l’ipotesi della cessione in estate.