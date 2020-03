Juve in quarantena: cosa succederà alla Champions?

Juve Lione e tutta la Champions a rischio: cosa succede ora. Il Coronavirus rischia di mettere in ginocchio anche la competizione europea

La Gazzetta dello Sport dà quasi per scontato lo slittamento di Juve-Lione, gara originariamente in programma per martedì prossimo a porte chiuse all’Allianz Stadium. Molto probabile addirittura la sospensione di tutta la manifestazione.

La Juventus, che starà due settimane in quarantena per il caso Rugani, non potrebbe giocare la partita prima del 25 marzo. Comunque viene difficile pensare che si possa disputare prima dell’inizio di aprile, ossia la data originariamente prevista per l’andata dei quarti. Situazione più che mai ingarbugliata.