Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! La decisione dei vertici arbitrali sul direttore di gara

Nessuna punizione, anzi: una promozione piena che spegne le polemiche sul nascere. Il lunedì post campionato porta con sé il verdetto definitivo dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) sulla direzione di gara di Marco Guida nel delicato big match tra Juventus e Lazio. Nonostante le veementi proteste sollevate dall’ambiente bianconero per alcuni episodi controversi che hanno infiammato il pareggio dello “Stadium”, i vertici arbitrali hanno valutato positivamente l’operato del fischietto della sezione di Torre Annunziata, ritenendo le sue decisioni coerenti con il regolamento attuale.

Il focus dell’analisi tecnica, come riportato dettagliatamente da La Gazzetta dello Sport, si è concentrato sull’episodio chiave avvenuto nell’area di rigore dei Capitolini: il contatto sospetto tra il difensore spagnolo Mario Gila e il terzino colombiano Juan Cabal. La decisione di campo di lasciar correre, avallata dal silenzio operativo della sala VAR, è stata giudicata ineccepibile dalla Commissione. Secondo la ricostruzione dei designatori, infatti, il centrale della squadra biancoceleste avrebbe mostrato una chiara dinamica corporea volta a ritrarre la gamba per evitare l’impatto diretto con l’avversario. Questa “intenzione di disimpegno” è stata determinante per non concedere la massima punizione.

Anche la gestione complessiva della gara, inclusi i momenti di alta tensione legati all’azione del gol annullato al trequartista olandese Teun Koopmeiners, è stata ritenuta solida e autoritaria. Di conseguenza, non ci sarà alcuno stop punitivo per Guida: nessuna “pausa di riflessione” né retrocessione in gare di seconda fascia. La designazione per una sfida così complessa è stata onorata al meglio secondo i vertici federali, che ribadiscono la loro totale fiducia nell’arbitro campano in questa fase cruciale del campionato. Il caso è ufficialmente chiuso: la Juventus incassa la spiegazione tecnica, mentre la classe arbitrale fa quadrato attorno al suo direttore di gara.