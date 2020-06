Juve Lecce, i convocati di Liverani: presenti Rossettini e Barak

L’elenco dei convocati di Fabio Liverani, allenatore del Lecce, in vista della partita contro la Juventus

Domani torna la Serie A. In serata la Juventus sfiderà il Lecce che ha appena diramato l’elenco dei convocati. Assenti 5 infortunati: Dell’Orco, Majer, Farias, Deiola e Lapadula.

Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 24 giocatori per la gara Juventus – Lecce, 9^ giornata del girone di ritorno del Campionato Serie A TIM, in programma venerdì 26 giugno 2020 alle ore 21:45. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia:

2 Radicchio, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Paz, 7 Donati, 8 Mancosu, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 15 Monterisi, 16 Meccariello, 18 Saponara, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 27 Calderoni, 29 Rispoli, 30 Babacar, 31 Colella, 34 Maselli, 35 Rimoli, 72 Barak, 77 Tachtsidis, 97 Chironi.