L’era di Andrea Agnelli come presidente della Juve si chiude nel peggior modo possibile con i 5 gol presi a Napoli

Non poteva chiudersi in un modo peggiore l’era di Andrea Agnelli come presidente della Juve, prima che lasci il posto al nuovo CdA che si insidierà il 18 gennaio.

Cinque gol subiti al Maradona che mandano in fuga il Napoli e rendono amaro l’addio del presidente bianconero al popolo juventino.