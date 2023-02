Juve, Mauro: «Nessuno chiede alla squadra 4 gol a partita, ma almeno di lottare quando perde»

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport del momento dei bianconeri nel campionato di Serie A

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Tuttosport.

PAROLE – «Se io fossi nei panni dei giocatori della Juventus, non avrei questo tipo di difficoltà mentale. I problemi sono seri, per carità, ma non sono della squadra. Anzi, il gruppo ha l’opportunità di ricompattarsi ancora di più, è un motivo per essere giustamente incazzati e tirare fuori finalmente una prestazione al cento per cento, tirare fuori grinta e determinazione, che sono marchi di fabbrica storici della Juventus. E che è ciò che è mancato in questo gruppo. Lo abbiamo visto tutti, da questo punto di vista bisogna crescere. Nessuno chiede alla squadra 4 gol a partita, ma almeno di lottare quando perde. Non è che si deve per forza dominare nel possesso palla, ma troppo spesso nella Juventus vedo giocatori che passano la palla e poi aspettano di capire cosa succede».