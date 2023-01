Juve, Mazzia: «La squadra dà segnali di essere all’altezza»

Le parole dell’ex Juve Mazzia: «Per lo Scudetto ne riparliamo dopo la partita contro il Napoli, adesso è presto»

Bruno Mazzia, ex centrocampista della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole.

Otto vittorie consecutive, otto partite senza prendere gol. Che segnali sta dando la Juve al campionato?

«La Juve dà segnali di essere sempre all’altezza della situazione e lo è nonostante le defezioni, le tante assenze e i problemi che ha non solo sul campo ma anche fuori. Per cui io credo che in un momento come questo bisogna darle atto del buon lavoro che stanno facendo i giocatori e in primis l’allenatore».

Qual è stato secondo lei il momento della svolta?

«Momento vero e proprio di svolta non so, io penso sia una rinascita molto lunga, che parte dalla situazione delicata che c’era ad inizio stagione. Possibile che anche la situazione delicata all’interno della società ha dato ai giocatori maggiori incentivi ed in campo poi questo si è visto».

Venerdì c’è Napoli-Juve. Cosa dobbiamo aspettarci? E’ già una gara che vale lo Scudetto?

«Il Napoli anche a Torino negli ultimi anni ha fatto buoni risultati, può contare su giocatori di altissimo livello mi. Non ha fuoriclasse in assoluto, ma ha un buon complesso e un allenatore che li tiene a bada. Finchè c’è lui avranno successo, poi se dovesse intervenire qualcun altro, di cui non faccio nomi, è un altro discorso. Per la Juve si deve vedere chi metterà in campo, se ci saranno i big e in che condizioni saranno. Sicuramente è una partita difficilissima, però visto che anche senza fare grandi cose adesso la Juve ottiene risultati tutto è possibile. Per lo Scudetto ne riparliamo la prossima volta, adesso è presto».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM