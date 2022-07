Juve, McKennie in bilico? Il Tottenham ci sta ripensando

McKennie Juve, l’americano nel mirino del Tottenham. Per gli Spurs si tratta di un ritorno di fiamma nei confronti dello statunitense

Il Tottenham non ha ancora abbandonato la pista che porterebbe all’acquisto di Weston McKennie. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Conte e Paratici avrebbero individuato nello statunitense il profilo adatto per rinforzare la mediana della loro squadra.

L’infortunio di Pogba potrebbe però blindare il centrocampista statunitensealla Juventus. Per strapparlo ai bianconeri, in qualsiasi caso, servirà un’offerta per il cartellino superiore ai 30-35 milioni di euro.