Le parole del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis alla vigilia della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium

La grande sfida tra Juventus e Napoli si avvicina, una gara che mette di fronte non solo le prime due della classe, ma due rivali storiche che da anni si giocano lo Scudetto. Alla vigilia della gara ha parlato il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ai microfoni dell’Ansa, al margine di una riunione tecnica sui lavori al San Paolo tenutasi nel capoluogo campano. ADL ha ammesso: «Sono scaramantico, non voglio parlare della Juventus. Dico solo di andare a Torino tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una gara ben giocata da entrambe le squadre e vinca il migliore».

Infine il patron Azzurro ha rilasciato qualche dichiarazione sulla gestione del nuovo tecnico Carlo Ancelotti: «C’è una gestione della rosa così come deve essere. Ancelotti l’ho scelto io, è una persona poliedrica con la quale non ci si stanca mai nella frequentazione. Carlo è come un amico di vecchia data perché fa parte del club di quelli che hai sempre frequentato come tipologia di persona».