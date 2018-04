Juve-Napoli, i convocati di Allegri: out Marchisio!

I convocati di Massimiliano Allegri per Juve-Napoli, match valido per la 34esima giornata di Serie A Tim 2017/2018: l’allenatore bianconero dovrà fare a meno di Marchisio

Dopo il pareggio con il Crotone, la Juve ospiterà il Napoli di Maurizio Sarri, in quello che probabilmente è il match più importante del campionato in chiave scudetto. Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, ha diramato quest’oggi la lista dei convocati. A sorpresa manca Claudio Marchisio, indisponibile per una sindrome influenzale.

Queste l’elenco completo dei calciatori che prenderanno parte alla gara dell’Allianz Stadium: 1 Buffon; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 7 Cuadrado; 9 Higuain; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 21 Howedes; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi