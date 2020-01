Juve, Pjanic: «Vogliamo vincere la Coppa Italia»

Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento Adidas a Milano. Le parole del centrocampista

COPPA ITALIA – «Era un obiettivo passare il turno e vogliamo vincere questa Coppa. Ieri ci importava solo di vincere, l’abbiamo gestita bene e meritatamente abbiamo anche vinto. Abbiamo rivisto un po’ la partita di campionato, abbiamo visto dove potevamo far male. Abbiamo fatto bene, potevamo fare qualcosa di più nel secondo tempo, ma è stata una bella partita nostra».

MODULO – «433 o 4312? Cambia che gli attaccanti scendono un po’ per darci la mano, ma altre cose no. Ultimamente stiamo un po’ cambiando, il mister spesso cambia dal 4312 in 433 sul finale. Ieri siamo partiti con il 433 ed è andata bene. Non è semplice, ci sono cose da cambiare nel modo di difendere ma lo abbiamo fatto abbastanza bene, sono stati ottimi segnali anche per il mister. Poter cambiare moduli è una forza che possiamo sfruttare nel resto della stagione, sia in Champions che in campionato»