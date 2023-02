Juve, Ravezzani: «Il passo indietro di Santoriello è il minimo»

Le parole di Fabio Ravezzani a Juventusnews24.com sugli ultimi aggiornamenti della vicenda giudiziaria della Juve

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le dichiarazioni del giornalista sui principali temi del momento in casa Juve.

Tiene banco il caso Santoriello-Juve: che idea si è fatto e si aspetta un passo indietro del pm?

«Il passo indietro mi sembrerebbe il minimo. Quantomeno avrebbe potuto evitare di aprire l’indagine dopo essersi esposto in maniera così di parte parlando addirittura di odio nei confronti di un’entità che poi avrebbe dovuto indagare. Bastava che dicesse no io sono troppo prevenuto, lo fa qualcun altro».

Ha letto anche il post di Cesaro del Collegio di Garanzia del CONI? La Juve è in ottime mani…

«Cesaro ha detto delle cose che denotano una ignoranza di tutta la storia culturale italiana. Non si può consentire che una persona con questi preconcetti sia chiamato a giudicare in un’ultima istanza proprio il club di una famiglia che lui odia così tanto».

Qual è invece il suo giudizio sulla penalizzazione per il caso plusvalenze?

«È difficile. Sono rimasto sorpreso perché da -9 mi aspettavo magari un -5, non un -15. Evidentemente è successo qualcosa di inaspettato diciamo, ad essere ottimisti».

