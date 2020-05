Juve, richiamati i 9 giocatori all’estero. L’aereo privato di Ronaldo atterrato a Funchal

La Juve ha richiamato i 9 giocatori all’estero per la ripresa degli allenamenti: l’aereo di Ronaldo atterrato a Funchal

La Juve ha richiamato i 9 giocatori emigrati all’estero per l’emergenza Coronavirus. Dopo la circolare del Viminale che ha dato il via libera agli allenamenti individuali per i tesserati degli sport di squadra, il club bianconero ha richiamato a Torino tutti i giocatori.

Atterrato alle 18.30 all “Aeroporto Santa Caterina di Funchal e Madeira” l’aereo privato di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è atteso nelle prossime ore a Torino. I giocatori della Juve che si trovano già in Italia potranno tornare ad allenarsi individualmente alla Continassa.