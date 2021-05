Juve, Ronaldo e Cuadrado MVP: premiati i due giocatori

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juve ha reso noto che Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado hanno ricevuto due importanti premi in chiusura di questa stagione in bianconero.

CR7 è stato insignito del riconoscimento di MVP of the Year, merito soprattutto del titolo di capocannoniere conquistato. Cuadrado, invece, si è laureato MVP del mese di maggio.

Abbiamo DUE PREMI #MVP per chiudere la stagione!@Cuadrado 🏆MVP di Maggio@Cristiano 🏆MVP of the Year!

👏👏👏

Powered by @officialpes https://t.co/XTc2YCy1d5 pic.twitter.com/PaQejH2qoi

— JuventusFC (@juventusfc) May 24, 2021