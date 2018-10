Arrivato a luglio, Cristiano Ronaldo ha già lasciato il segno alla Juventus: con 7 gol nelle prime 10 di Serie A, ha eguagliato Charles

Ronaldo come Charles: sì perché il campione portoghese, finora, è stato l’unico a reggere il ritmo dei gol imposto dall’ex attaccante gallese della Juventus. Il Gigante Buono, questo il suo soprannome, nel suo primo anno in bianconero segnò 7 reti nelle prime 10 partite: Cr7, uno che si pone sempre degli obiettivi per continuare a migliorare, lo ha eguagliato con una partenza sprint in campionato. Con 7 gol nella prima decina di Serie A, dove si sta sempre più ambientando, si è lasciato alle spalle bomber del calibro di Tevez, Inzaghi e Higuain, tutti arrivati a 6 gol, Trezeguet, fermo a 5. Quanto a statistiche in questi primi 10 incontri in Serie A, Ronaldo risulta aver giocato lo stesso numero di minuti di Charles: 900.