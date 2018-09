Il Presidente della Juventus Agnelli conferma la stima nei confronti di Mandzukic e lo elogia per le prestazioni viste ai Mondiali di Russia 2018

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa a margine dell‘Assemblea generale dell’Associazione dei Club Europei da lui presieduta a Spalato. Il numero uno bianconero si è particolarmente soffermato su Mario Mandzukic senza risparmiarsi in elogi per il centravanti croato in scadenza di contratto nel 2020: «Mario è un ragazzo incredibile. Lo adoro. Non c’è molto altro da dire. Alla Juventus vuole vincere tutte le competizioni alle quali prende parte ed è quello che cerca di fare ogni anno anche la squadra».

Agnelli, come riporta Gazzetta.it, si è poi espresso sulla decisione dell’attaccante di lasciare la Nazionale croata dopo il Mondiale 2018 concluso al secondo posto: «Ha avuto i suoi chiarimenti perché i giocatori a volte hanno bisogno di riflettere. Bisogna applaudire per quello che ha fatto la squadra di Dalić. Il risultato ottenuto arrivando in finale è pazzesco, se si pensa alla grandezza della Nazione. Hanno campioni in molte discipline sportive e questo è riconosciuto a livello globale. Mario è uno di questi giocatori talentuosi, con una grande determinazione».

Mandzukic dopo l’attestato di stima ricevuto dal suo Presidente non può comunque dirsi tranquillo per quanto riguarda il futuro in bianconero. Stando ai rumors il club ha il rinnovo del croato non è una priorità e si è già pensato ad suo possibile sostituto.