Saranno Mandzukic: la Juve immagina Werner come sostituto

Juventus: spunta anche Timo Werner tra i possibili acquisti della prossima estate. L’attaccante tedesco dell’RB Lipsia può diventare il surrogato di Mandzukic

Tra i tanti profili che la Juventus attenziona in vista della prossima stagione c’è anche quello di Timo Werner, giovane attaccante in forza al Red Bull Lipsia, 22 anni, con già molte esperienze in campo internazionale e nella selezione tedesca. Potrebbe essere proprio lui – riportano stamane le indiscrezioni di stampa – il nome nel mirino di Beppe Marotta per rinfrescare l’attacco bianconero a partire dall’anno prossimo. Werner sarebbe uno degli elementi più interessanti al momento sul mercato anche e soprattutto sotto il profilo tattico: prima punta di ruolo, Timo è abituato a giocare spesso e volentieri anche da esterno e per le sue caratteristiche potrebbe dunque tornare molto utile in un eventuale attacco a tre juventino per Massimiliano Allegri, specie qualora Mario Mandzukic decidesse di chiudere la propria parentesi bianconera al termine di questa stagione.

Più in generale, Werner potrebbe rientrare nel piano di rinverdimento della rosa già stabilito dalla Juve passo dopo passo per le prossime annate: Marotta sarebbe alla ricerca ormai da tempo di giovani promettenti, ma di caratura internazionale. Come Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax ormai da un po’ di mesi già nelle mire bianconere, il cui costo però sarebbe ultimamente lievitato (ultima richiesta da parte degli olandesi: 50 milioni di euro). Oppure come Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza contrattuale con il Paris Saint-Germain al termine di questa stagione e per cui la Juve starebbe già cercando un accordo in vista della prossima.