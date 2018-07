De Ligt, niente Juventus. L’Ajax: «Ripassate tra un anno»

Cade il nome di De Ligt per la difesa della Juventus. L’Ajax blinda il proprio talento per la stagione 2018/2019

Cade una ipotesi importante per il futuro della difesa della Juventus. Il reparto bianconero, che da quest’anno potrà contrare sui nuovi Caldara, Spinazzola e Cancelo, potrebbe essere ulteriormente modificato nel corso delle prossime settimane. I nomi di Daniele Rugani e Mehdi Benatia sono stati spesso accostati ad una possibile cessione nel corso del calciomercato estivo 2018/2019. Il nome di De Ligt dall’Ajax, invece, era considerato da diverso tempo una ipotesi possibile per la difesa della Juventus qualora vi fosse stata una partenza tra i due difensori.

Oggi, però, l’Ajax ha chiuso definitivamente la porta per quel che riguarda un trasferimento nella stagione 2018/2019. I Lancieri hanno intenzione di tenere in rosa anche per questa stagione il proprio difensore e non ascolteranno offerte prima del prossimo anno. Lo ha ribadito quest’oggi il direttore sportivo Marc Overmars al quotidiano olandese De Telegraaf: «I nostri gioielli non sono in vendita e lo abbiamo anche comunicato ai club interessati. Ripassino l’anno prossimo, li lascino giocare 40 partite quest’anno con l’Ajax, non andranno via nemmeno per cifre assurde».