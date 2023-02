Juventus, Allegri: «Dopo il 3-0 siamo stati superficiali. Di Maria? Giocasse sempre così...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Salernitana

VITTORIA – «I ragazzi han risposto bene. Dopo il 3-0 abbiamo iniziato ad essere superficiali, subendo tanti tiri in porta. Non riuscivamo gestire la palla, pur avendo avuto occasioni. Su quello dobbiamo migliorare, in quella fase dobbiamo fare meglio».

VLAHOVIC – «Anche fisicamente è più leggero, più brillante. Ha giocato anche meglio tecnicamente, questo la dice lunga. Di Maria ha deliziato, facesse sempre 60 minuti così avremmo dei vantaggi».

