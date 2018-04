Il dossier de Il Mattino: tutti i casi pro-Juventus

Continua a fare discutere l’arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus, Il Mattino pubblica un dossier con tutti gli errori arbitrali a favore della formazione bianconera: ecco l’elenco degli episodi

Continuerà a fare discutere per molto tempo l’arbitraggio di Orsato, fischietto della sezione di Schio, in Inter-Juventus. I bianconeri si sono imposti 2-3 ma i nerazzurri hanno recriminato per il doppio pesismo del team arbitrale sulla gestione dei cartellini, che ha influenzato notevolmente il risultato, come sottolineato anche dall’ad Antonello. Ma non solo: il quotidiano Il Mattino ha stilato un dossier con tutti gli errori a favore della formazione bianconera nel corso della lotta scudetto contro il Napoli: undici partite, a partire da Genoa-Juve del 26 agosto con il rigore negato a Galabinov per il fallo di Rugani.

Il quotidiano segnala poi altri episodi: Juve-Fiorentina 1-0 (5° giornata) con il rigore concesso per un fallo di Badelj su Matuidi, poi revocato dal Var; Atalanta-Juve 2-2 (7° giornata) con il rigore concesso ai bianconeri per fallo di mano di Petagna, sebbene l’atalantino abbia deviato il pallone con la spalla; Udinese-Juventus 2-6 (9° giornata) con due episodi: il fuorigioco di Rugani sul gol di Khedira e il rigore negato all’Udinese per fallo di Alex Sando su Larsen. E ancora numerosi episodi dubbi, con Juve-Inter della gara d’andata e il rigore negato a Icardi per fallo di mano di Benatia, passando per il doppio pesismo nella gestione dei cartellini nel derby della Mole del 18 febbraio, fino a sabato 28 aprile e l’ormai famoso Inter-Juventus, con l’espulsione di Vecino e il mancato rosso a Pjanic…