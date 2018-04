Antonello tuona su Inter-Juventus: «Arrabbiatissimi, cose inaccettabili»

La dura presa di posizione dell’amministratore delegato dell’Inter, Antonello, sulla gara con la Juventus. Le critiche a Orsato, la rabbia per la Champions: ecco il messaggio lanciato dalla società nerazzurra

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, tuona ai microfoni di Inter TV a due giorni dalla sfida con la Juventus persa per 2-3. «Sono successe cose inaccettabili, siamo arrabbiatissimi. L’Inter e i suoi tifosi meritano rispetto. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, visto da 700 milioni di persone. Non è stato uno spot positivo per il calcio italiano, è stata una euro-figuraccia. Abbiamo deciso di parlare oggi solo per evitare commenti a caldo, influenzati dalle emozioni del momento. Dopo aver rivisto tutti gli episodi non riusciamo a spiegarci il perché dei due pesi e due misure. Alcune delle cose nel mondo del calcio sembra che rimangano invariate. Noi siamo orgogliosi della nostra storia».

Prosegue Antonello: «Non ci sarà un calo di tensione, l’obiettivo Champions rimane immutato e lo dimostreremo già contro l’Udinese. Siamo tutti uniti e concentrati affinché si possa raggiungere l’obiettivo stagionale. Abbiamo perso una battaglia, probabilmente non solo per colpa nostra, ma vogliamo vincere la nostra guerra sportiva, per noi e per i nostri tifosi. La squadra è stata eccezionale, così come il pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine, i ragazzi hanno messo in campo anima e passione, sia pur in inferiorità numerica per tutta la partita».