Inter Torino: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Torino: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

A San Siro in scena la sfida di Serie A tra Inter e Torino. Per i nerazzurri sarà la festa Scudetto davanti ai propri tifosi. Dopo il match c’è il giro con il pullman scoperto per le vie della città fino al Duomo. Per i granata invece in palio ci sono punti importanti per continuare a sperare nella zona Europa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

Inter-Torino: orario e dove vederla

Inter-Torino gara delle ore 12:30 della domenica, che proseguirà la trentaquattresima giornata della Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.