Como in Serie A, Gabrielloni: «Abbraccio con Henry? Non ho ancora parole! Di solito vai tu dai tuoi idoli, invece...»

Le parole di Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, dopo la promozione dei lariani in Serie A e l’abbraccio con Henry

Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio, la promozione della squadra in Serie A e i festeggiamenti seguiti con Thierry Henry, azionista del club. Di seguito le sue parole.

«Stavo piangendo per la promozione in A. Henry è venuto da me, mi ha abbracciato: ‘ma perché piangi? basta, devi sorridere per quello che è appena successo’. Non ho ancora le parole. è stata una notte indimenticabile. Sono tornato alle 5, ma è solo l’inizio: qui a Como la festa andrà avanti almeno per una settimana. Prima del fischio finale di Spezia-Venezia sono scoppiato in lacrime. Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto qui, dalla serie D, non smettevo più di piangere. Ho continuato anche dentro gli spogliatoi. Mi ero isolato. A un certo punto è arrivato Henry, mi ha dato un abbraccio e mi ha detto quella frase, è stato pazzesco. Di solito sei tu che vai dai tuoi idoli. Invece è lui che è venuto da me. Follia. È stata un’emozione unica».