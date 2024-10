Torino, Vanoli rialza la testa: col Como tornano ben due big

Il Torino subito al lavoro dopo la delusione per la sconfitta contro il Cagliari: Vanoli pensa già al Como dove ritroverà due big

Il Torino torna dalla trasferta contro il Cagliari con il rammarico per il ko e anche la rabbia per l’errore di Aureliano sul primo gol dei sardi, ma Vanoli è già concentrato sulla prossima gara contro il Como e lavora per recuperare due pedine fondamentali come Njie e Pedersen. Di seguito un estratto da Tuttosport di Andrea Piva sulle condizioni dei due.

«La più bella notizia per Vanoli, dalla trasferta di Cagliari, è arrivata nel post partita direttamente da Karol Linetty, che ha rassicurato sulle sue condizioni dopo aver lasciato il campo un po’ claudicante nel corso della ripresa. «Sto bene, niente di grave. Solo crampi», ha spiegato il neo capitano del Torino, confermando anche quanto aveva detto poco prima il suo allenatore. Nell’anticipo di venerdì sera contro il Como, il numero 77 ci sarà, così come ci sarà anche Marcus Pedersen: il terzino norvegese sabato pomeriggio era partito per Cagliari insieme ai propri compagni. ma ieri non era nemmeno seduto in panchina perché fermato dalla febbre. Nulla di particolarmente grave, nei prossimi giorni rientrerà in gruppo e Vanoli contro la formazione di Cesc Fabregas potrà fare affi damento anche su di lui […] Rientrerà, almeno per la panchina, anche Alieu Njie, che proprio questa settimana ricomincerà ad allenarsi in gruppo».