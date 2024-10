Pagelle Como-Parma: Nico Paz chiude una settimana da ricordare, Bonny alla Crespo!

Como-Parma, le pagelle di Nico Paz, che chiude una settimana da sogno e Bonny, che segna un gol che ai tifosi ricorda i tacchi di Hernan Crespo

un gol che ai ducali non può che ricordare un esperto di colpi di tacco come Hernan Crespo da una parte, dall’altra il gol di un ragazzino che è destinato a far parlare di se dopo il debutto in nazionale con tanto di assist a Messi: Como-Parma viene decisa dai gol di Bonny da una parte e Nico Paz dall’altra. Di seguito le loro pagelle.

NICO PAZ

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Settimana da incorniciare: primo gol in A e debutto nell’Argentina con assist per Messi».

TUTTOSPORT 6.5 – «Il gol nella partita in cui ha brillato di meno».

BONNY

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «La magia di tacco è solo la ciliegina sulla torta, un mostro per come gioca spalle alla porta».

TUTTOSPORT 7 – «Grande gol, un colpo da biliardo che ha ricordato un illustre numero 9 del passato. Un certo Hernan Crespo…».