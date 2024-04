Inter Torino: Inzaghi CONTRO Mancini

Inter, il campionato non è finito: l’obiettivo di Simone Inzaghi e il patto con la squadra ad Appiano Gentile

Campionato finito per l’Inter, a maggior ragione dopo la festa odierna? Assolutamente no. Simone Inzaghi vuole tenere tutti sul pezzo e ha in testa un obiettivo preciso.

Il primato di punti del club è a quota 97, firmato Roberto Mancini, che vinse lo scudetto anch’egli alla quintultima giornata ed il 22 aprile (del 2007): Simone vuole scrivere un altro pezzo di storia e rimanda perciò il turnover oggi, limitandolo a De Vrij al posto di Acerbi, fermo per pubalgia, e a Carlos Augusto per Dimarco, affaticato. L’Inter vuole fare la storia nella storia e proprio per questo è andata in ritiro e Inzaghi ha parlato alla squadra, in questi giorni, ad Appiano. Non si molla, questa è la parola d’ordine.