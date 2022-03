Juventus, Arthur: «Voglio il Mondiale, ma ho bisogno di continuità»

Il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato del suo sogno di giocare il Mondiale con il Brasile

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brasil, il centrocampista della Juventus Arthur ha commentato, tra le altre cose, anche la convocazione nella nazionale brasiliana.

CONVOCAZIONE – «Per essere convocato in Nazionale serve continuità, giorno dopo giorno. Solo così conquisti un posto in Nazionale. E’ un tasto su cui ho battuto molto: devi dimostrare le cose nel tuo club per arrivare a essere chiamato da Tite e puntare poi un posto al Mondiale. Devo stare bene per avere un posto nella Selecao».

