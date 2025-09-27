Juventus Atalanta LIVE: cronaca, sintesi, moviola, risultato e tabellino

Ultime Notizie
Juventus Atalanta 0-1 LIVE: Sulemana per il vantaggio della Dea
All’Allianz Stadium il match valido per la 5ª giornata di Serie A Juventus Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juventus Atalanta, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
JUENTUS ATALANTA LIVE: CRONACA DEL MATCH DI SERIE A 2025/2026
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...