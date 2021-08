Juventus, Bernardeschi cambia numero: aria di conferma

Bernardeschi cambia numero, addio al 33: quale indosserà alla Juventus il centrocampista, reduce dalla vittoria di Euro 2020

Terzo cambio di maglia annunciato per quanto riguarda la stagione 2021/22 della Juve. Oltre a Danilo che sceglie il 6 e Cuadrado che passa dal 16 all’11, anche Federico Bernardeschi cambia numero in vista del nuovo anno.

L’esterno carrarino dice addio al numero 33, che lo ha accompagnato in questi anni a Torino, optando per la casacca col 20. Un nuovo inizio, dunque, per Bernardeschi, pronto a giocarsi un’altra occasione in bianconero dopo il buon Europeo disputato.

