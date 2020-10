Juventus, bisogna fare cassa per acquistare Chiesa

La Juventus vuole a chiudere l’acquisto di Federico Chiesa alla Fiorentina per 60 milioni ma prima servono delle operazioni in uscita.

Per chiudere l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina, la Juventus deve prima fare cassa.

Lo segnala Corriere Torino riportando i tentativi della dirigenza bianconera di cedere Douglas Costa e Mattia De Sciglio i quali però al momento non sono convinti dall’idea di lasciare Torino.

Stesso discorso per Sami Khedira che ancora non si è accordato per la rescissione del contratto.