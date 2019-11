Juventus, Bonucci festeggia il rinnovo: le sue parole – FOTO

Bonucci ha festeggiato su Instagram il rinnovo di contratto con la Juventus: «Ringrazio tutti. Fino alla fine» – FOTO

Leonardo Bonucci ha festeggiato con un post su Instagram il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2024, firmato l’indomani della sfida tra Italia e Armenia che ha chiuso il percorso degli azzurri nella fase di qualificazione a Euro 2020.

«Ciao ragazzi, sono qui nella mia casa perché non posso stare in altri posti che non abbiano i colori bianconeri e il logo della Juventus. Rinnovo fino al 2024, ringrazio il presidente e voi che mi incitate e mi spronate a dare sempre il meglio. Un grande abbraccio. Fino alla fine, forza Juve».