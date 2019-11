Juventus, Bonucci: «Ronaldo? Se stasera gioca vuol dire che sta meglio»

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Bonucci ha parlato in conferenza anche delle condizioni di Cristiano Ronaldo

Spazio anche a un intervento su Cristiano Ronaldo per Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa con l’Italia. Ecco le parole del difensore azzurro su CR7.

«A me piace guardare avanti, non indietro. Ci sarà modo di affrontarlo ma ora siamo in Nazionale: lui giocherà col Portogallo e significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande, io sono qui a rappresentare l’Italia. A Torino ci sarà modo di confrontarsi. Dobbiamo fare tante partite, in cui dovremo essere nelle migliori condizioni. Sono convinto che anche per lui l’obiettivo sia essere migliore di quello che è stato in passato e inseguire altri traguardi personali e di squadra».