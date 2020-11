Pirlo ha chiesto un centrocampista a gennaio. L’obiettivo numero uno della Juventus resta Locatelli del Sassuolo

Un rinforzo a centrocampo: è questa la priorità della Juventus per la prossima sessione del calciomercato di gennaio.

Ad Andrea Pirlo serve un nuovo tassello in mediana, in grado di dare qualità e quantità al reparto. Il nome in cima alla lista dell’allenatore bianconero resta quello di Manuel Locatelli, come riporta La Gazzetta dello Sport. Già la scorsa estate la Juve provò l’affondo per il gioiello del Sassuolo, affare poi sfumato per le alte richieste (40 milioni di euro) del club emiliano.