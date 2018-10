Juve, un Cancelo da impazzire! Adani: «Miglior terzino destro al mondo»

Il terzino bianconero continua a brillare sotto la guida di Massimiliano Allegri. Da apprendista difensivo a rimpianto nerazzuro

Passare dall’Inter alla Juventus nel giro di un’estate è già di per sé una storia da non credere. Se poi a viaggiare da Milano a Torino è uno dei più forti terzini visti a San Siro dai tempi di Maicon, allora i rimpianti per i nerazzurri non possono che aumentare. Joao Cancelo continua a stupire con la maglia bianconera, dopo il mancato riscatto estivo di Suning. Troppi i 35 milioni chiesti dal Valencia per un’Inter ancora alle prese con il Fair Play Finanziario. Ma Marotta e Paratici non potevano farsi scappare un terzino così per costruire una macchina invincibile. Ed ecco che i 40 milioni spesi a luglio sembrano ormai un lontano ricordo.

Joao Cancelo sta dimostrando tutte le sue qualità sotto la guida di Massimiliano Allegri. Grazie all’apprendistato agli ordini di Spalletti, il portoghese è riuscito a colmare tutte le sue lacune difensive, vero difetto del classe ’94 ai tempi del Valencia. Ad attaccare, Cancelo è sempre stato capace: corsa, dribbling, visione e un ottimo piede, in grado di farlo diventare un vero e proprio regista sulla fascia. Grazie a lui e Rafinha, l’Inter riuscì nella passata stagione a strappare il pass per la Champions League. Con lui, Allegri spera invece di poterla alzare: un terzino destro così forte e completo è merce rara in Europa in questo momento. La definitiva consacrazione è arrivata oggi direttamente da Lele Adani, nel post partita di Udinese-Juventus: «Cancelo è il miglior terzino destro al mondo. In che cosa è migliore? In tutto:crossa, sa far girare la palla, sa palleggiare e verticalizzare. Parla col linguaggio dei numeri uno. Alza il livello della Juventus nelle prime tre, quattro al mondo».