Juventus, Cancelo: «Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo»

Giorno di presentazione alla Juventus per il nuovo acquisto Joao Cancelo, ma l’argomento principale è sempre l’arrivo di Cristiano Ronaldo, compagno nel Portogallo del terzino ex Inter.

E’ giunto il giorno della presentazione alla Juventus di Joao Cancelo, terzino destro portoghese prelevato per 40 milioni dal Valencia, ma che era in prestito all’Inter nella scorsa stagione.

Presentazione che ha avuto come argomento principale l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, amico e compagno nel Portogallo di Joao Cancelo.

Il terzino della Juventus Joao Cancelo ha avuto un ruolo chiave nella trattativa per l’approdo in bianconero di Cristiano Ronaldo. E’ grazie al suo acquisto, infatti, che la Juventus ha riaperto i rapporti con Jorge Mendes, agente di Joao Cancelo e di Cristiano Ronaldo.

Joao Cancelo si è detto entusiasta di poter giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Queste sono le parole del terzino destro della Juventus sul approdo in bianconero del compagno portoghese: «Sarà un piacere giocare con uno come CR7, il migliore del mondo. Alzerà il livello della squadra anche grazie alla sua mentalità vincente, spero continueremo a vincere insieme. Comunque non ho parlato con lui. Lo lascio riposare, dopo le ferie parleremo con calma.»

La Juventus parla portoghese e lo fa con due giocatori amici e che possono portare in alto la squadra bianconera.