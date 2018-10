Cancelo, terzino della Juventus, in un’intervista a Sky Sport ha elogiato il suo connazionale Ronaldo, che ritiene il più meritevole di vincere il Pallone d’Oro

«Sarebbe incredibile se Ronaldo non vincesse il Pallone d’Oro», queste le parole di Joao Cancelo a Sky Sport. Il terzino portoghese non ha dubbi: il premio lo deve vincere Cr7 e spiega i motivi. «È nato per vincere – ha aggiunto Cancelo – e nell’ultima stagione è stato il più decisivo di tutti. Ha vinto la Champions da protagonista assoluto, dove ha segnato 15 reti. Quando gioca in una squadra, quella squadra diventa la migliore di tutte. Il Clasico ne è un esempio: senza Messi il Barcellona ha vinto 5-1 mentre il Real Madrid…». In chiusura Cancelo elogia Cr7 per il suo modo di allenarsi: «Quando lo vedi lavorare, ti viene voglia di lavorare di più e sempre meglio».